Seine-Maritime. Croix gammées découvertes près de Rouen : une enquête ouverte

Une enquête est en cours à la suite de la découverte de tags antisémites à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans l'agglomération de Rouen, a indiqué vendredi 17 septembre le parquet. "Les faits sont confirmés. Une enquête est en cours", a expliqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

Des inscriptions "20 ans déjà" et "à bas les juifs"

"Les tags ont sans doute été réalisés dans la nuit de samedi à dimanche dernier sur les murs d'un bâtiment occupé par l'INSA [Institut national des sciences appliquées]", a précisé une porte-parole de la mairie PCF de Saint-Etienne-du-Rouvray.

La commune a porté plainte mercredi 15 février, pour "provocation à la discrimination et à la haine et apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité". La mairie "dénonce avec la plus grande force ces agissements inacceptables". Des croix gammées avaient été tracées en dessous des inscriptions "20 ans déjà" et "à bas les juifs", selon la commune.

Avec AFP