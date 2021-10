Caen. Une entreprise normande pour recenser le made in France

"Je suis fan de mode et d'accessoires. Je ne trouvais pas de marques qui correspondaient aux valeurs que je cherchais. Je souhaitais que ce soit fabriqué en France et écoresponsable", détaille Charlotte Hébert, 24 ans, co-fondatrice de la toute jeune entreprise Le Prêt à Français. C'est à la suite de ce constat, en septembre 2020, que la jeune fille originaire de la Manche, accompagnée par Thomas Louise, son associé originaire de Caen dans le travail comme dans la vie, décide de lancer son projet : une plateforme qui recense toutes les marques made in France. Tous deux forts de connaissances professionnelles et théoriques dans le domaine du commerce et marketing, commencent leur enquête. "On a publié un questionnaire sur nos réseaux sociaux et nous avons eu plus de 400 réponses. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande", continue-t-elle. Un engouement qui les a confortés dans l'idée d'ouvrir cette plateforme. "On veut montrer qu'on peut acheter local et écoresponsable à des prix corrects", poursuit la jeune femme.

Une campagne de financement pour lancer le projet

"On souhaite redonner vie au savoir-faire français. On sélectionne les marques sur différents critères. Les produits doivent être fabriqués en France, écoresponsables, et la marque bienveillante", détaille Charlotte Hebert. Les deux associés ont lancé une campagne de financement participatif lundi 13 septembre. "On a un objectif de 3 500 euros sur 40 jours. Les fonds récoltés serviront à faire connaître le projet, développer la plateforme et promouvoir les marques partenaires déjà engagées auprès de nous", conclut la jeune femme.

La cagnotte se clôture à la fin du mois d'octobre.