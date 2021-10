[Vidéo] Saint-Lô. La ministre de l'Industrie en visite pour le 50e anniversaire de Seb

La ministre chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher était à Saint-Lô jeudi 16 septembre, à l'occasion des 50 ans du site Seb. Il était propriété de la marque Moulinex jusqu'en 2001, date de son dépôt de bilan, avant d'être repris par le groupe Seb.

Le site manchois, qui compte 100 salariés, est le centre de développement électronique du groupe, de la conception à la fabrication. Cinq millions de cartes électroniques y ont été fabriquées en 2020 pour les produits des marques du groupe Seb, de plus en plus sophistiqués et connectés. Une réussite à la française qu'est venue saluer Agnès Pannier-Runacher.

En marge de cette visite, la ministre a réagi face à l'Australie qui a rompu un contrat de 56 milliards d'euros passé avec la France et Naval Group à Cherbourg pour la livraison de sous-marins conventionnels. Agnès Pannier-Runacher a notamment dénoncé un accord stratégique qui va plus loin qu'un simple contrat avec Naval Group.

