Caen. Fouilles archéologiques : que cache la place de la République ?

Depuis le mercredi 1er septembre, des fouilles archéologiques préventives se déroulent place de la République à Caen. Le but est de conserver la mémoire de tous les vestiges à travers leur étude avant la transformation du terrain et la construction de la halle gourmande et commerciale. On peut désormais voir les vestiges de plusieurs bâtiments : "Au XVIIe siècle, le terrain est donné en concession à Jean Eudes, qui fait construire une église et, autour, une école de prêtres. À la révolution, on retrouve le cœur de la ville de Caen ici, avec la mairie, la bibliothèque, le musée et l'école des beaux-arts, la poste et le commissariat central", explique Vincent Hincker, responsable du service archéologique du département du Calvados en charge de ces fouilles. Les bâtiments ont été détruits lors de bombardements en 1944. "À ce moment-là, on n'a pas encore évacué toutes les pièces des beaux-arts, notre objectif est aussi de rechercher des pièces manquantes." Pour l'instant, des caves ont été retrouvés avec des quantités de tessons de céramiques asiatiques.

Les fouilles vont durer jusqu'à fin décembre.