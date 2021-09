Calvados. Des pieds de cannabis hauts de 2 mètres saisis par la police 

"Ces derniers jours, deux affaires de trafic de stupéfiants ont été résolues", annonce la police nationale du Calvados jeudi 16 septembre. Une première intervention a eu lieu à Lisieux. Les forces de l'ordre ont démantelé un point de trafic et la saisie de 14 g d'héroïne, 100 g d'herbe de cannabis, 193 g de résine de cannabis et de 1 500 € en numéraire. "L'auteur principal a été condamné et placé en détention", précise la police du département. Une seconde intervention a été menée par les policiers spécialisés de la sûreté départementale. Ces derniers ont découvert une cannabiculture en zone rurale. Quinze pieds de cannabis, hauts de plus de 2 mètres, ont été saisis. Trois personnes mises en cause ont été placées en garde à vue.