Football. Le HAC condamne l'incident entre Khalid Boutaïb et un spectateur

Lundi 13 septembre, le HAC faisait un nul (1-1) contre Toulouse, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2 de football. La rencontre se jouait au Stade Océane du Havre. Un incident s'est produit à la 60e minute de jeu, quand Khalid Boutaïb, l'international marocain, s'est emporté contre un spectateur en colère.

Le joueur avait raté un but à seulement six mètres du but adverse, il s'agit peut-être de la raison de la colère du supporter. Khalid Boutaïb venait de sortir du terrain pour être remplacé quand il s'est rapproché de la tribune pour s'expliquer virilement avec les spectateurs. Il a écopé d'un carton rouge. Le club doyen condamne cet incident. Le joueur et le supporter se sont rencontrés mardi soir, pour s'expliquer.

Communiqué du HAC

"Le HAC condamne l'incident survenu hier soir au Stade Océane, à la 60e minute de la rencontre de Ligue 2 BKT HAC-TFC, entre Khalid Boutaïb et un spectateur. Si le joueur aurait dû faire preuve de maîtrise, certains propos à son égard, émanant d'une partie de la tribune, sont inacceptables. S'ils ne peuvent pas exonérer Khalid de son emportement, ils permettent de le comprendre.

Le stade est un lieu de vie, dans lequel chacun peut exprimer sa passion et ses émotions. Mais il y a une ligne rouge qui est le respect minimum dû à chacun.

Les insultes n'ont rien à faire, ni dans le stade ni sur les réseaux sociaux, et le Club sera extrêmement vigilant pour faire cesser ces agissements qui vont à l'encontre de l'esprit du football et des valeurs que le HAC souhaitent véhiculer.

Khalid Boutaïb a admis son erreur et s'est excusé auprès de ses coéquipiers, du club et des fans. Le HAC va évidemment l'accompagner dans cette période compliquée.

Enfin, à l'initiative du Club, Khalid et le spectateur se sont rencontrés mardi soir, au Stade Océane. Les deux hommes ont ainsi eu l'occasion d'échanger et de faire part de leur point de vue, pour conclure dans une atmosphère apaisée."