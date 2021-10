Orne. Trail de la Roche d'Oëtre : un super défi de 107 kilomètres !

Le Trail de la Roche d'Oëtre, qui marque les 20 ans de son association organisatrice Activ'Orne, sera disputé les samedi 16 et dimanche 17 octobre, l'édition 2020 ayant été annulée en raison de l'épidémie de Covid-19. Les différentes courses empruntent essentiellement des sentiers de randonnée, mais la particularité de ce secteur tient à son relief très vallonné. Après les marches nordiques à allure libre le samedi après-midi sur 7 à 17 km, les choses sérieuses débuteront le samedi, à 19 heures, avec le départ d'un trail nocturne de 17 km et avec le super défi possible de parcourir 107 km en continu, en enchaînant avec l'ultra-trail, dont le départ sera donné dimanche 17 octobre dès 3 heures du matin : un ultra-trail long de 90 km, à parcourir seul ou en relais. Puis à partir de 9 h 30, s'enchaîneront les départs successifs du trail de 30 km, des marches nordiques et des randonnées de 8 et 13 km, puis des trails de 17 et 21 km et enfin du trail découverte de 5 km et des trails enfants de 1,5 km et 900 mètres.

Pratique. Inscriptions sur activorne.fr