Musique. MTV Video Music Awards : le palmarès de cette soirée musicale

Les MTV Video Music Awards ont été créés en 1984 par la chaîne de télévision câblée musicale américaine MTV. La cérémonie a pour but de récompenser les meilleurs vidéoclips de l'année.

Créé à l'origine pour compléter les Grammy Awards, qui ne récompensaient pas les clips, le show est devenu une véritable institution qui réunit toutes les célébrités du monde de la musique, de la danse, du cinéma, de la mode et de la télévision. La soirée 2021 des MTV Video Music Awards, dimanche 12 septembre, a été ponctuée de performances scéniques et, bien sûr, de la distribution des prix qui récompensent les chansons, clips et artistes de l'année.

Parmi les grands lauréats de la soirée, Lil Nas X remporte trois prix pour ses clips, Olivia Rodrigo est récompensée pour sa jeune carrière et Justin Bieber gagne le prix d'artiste de l'année, en plus de récompenses pour ses clips.

Le palmarès 2021

– VIDÉO DE L'ANNÉE : Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name)

– ARTISTE DE L'ANNÉE : Justin Bieber

– MEILLEURE NOUVELLE ARTISTE : Olivia Rodrigo

– CHANSON DE L'ANNÉE : Olivia Rodrigo, Drivers License

– MEILLEURE COLLABORATION : Doja Cat ft. SZA, Kiss Me More

– MEILLEURE VIDÉO POP : Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon, Peaches

– MEILLEURE VIDÉO HIP-HOP : Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A., Franchise

– MEILLEURE VIDÉO R&B : Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Leave the Door Open

– MEILLEURE VIDÉO ROCK : John Mayer, Last Train Home

– MEILLEURE VIDÉO ALTERNATIVE : Machine Gun Kelly ft. Blackbear, My Ex's Best Friend

– MEILLEURE VIDÉO LATINO : Billie Eilish & ROSALÍA, Lo Vas A Olvidar

– MEILLEURE VIDÉO K-POP : BTS, Butter

– MEILLEURE VIDÉO ENGAGÉE : Billie Eilish, Your Power

– MEILLEURE RÉALISATION : Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name) réalisée par Lil Nas X and Tanu Muino

– MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE : Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid, Brown Skin Girl

– MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE : Saweetie ft. Doja Cat, Best Friend par Art Haynes

– MEILLEURS EFFETS VISUELS : Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name) par Mathematic

– MEILLEURE CHORÉGRAPHIE : Harry Styles, Treat People With Kindness par Paul Roberts

– MEILLEUR MONTAGE : Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Leave the Door Open