Foire de Caen. Les influenceurs normands au rendez-vous

On peut dire qu'ils influencent dans tous les domaines. Pendant deux jours, les samedi 18 et dimanche 19 septembre, des influenceurs normands seront présents à la Foire de Caen, pour vous faire partager leur quotidien et leurs passions.

Ateliers sur réservation sur le site internet www.caen-evenements.com.

• Voyage

Rencontre avec Axelle (@withaxie sur Instagram) et Antonin (@withantonn), deux globe-trotteurs qui parcourent l'Europe en van pour mettre en lumière les plus beaux endroits où partir à l'aventure. Ils présenteront leurs voyages le dimanche 19 septembre, ainsi que l'association pour chiens âgés La Buissonnière, à Bavent.



• Pâtisserie

Maxfoodergram, instagrameur, et Les dégustesteurs, youtubeurs, deux influenceurs passionnés et gourmands vous proposeront des ateliers culinaires le samedi et le dimanche. Les pâtisseries confectionnées seront vendues et les recettes reversées à une association caennaise.



• Mode

Pauline, blogueuse et instagrameuse (@paulinelpm), vous fera découvrir ses conseils mode, ses bons plans et ses coups de cœur shopping. Elle vous invitera à participer à un bilan d'image.



• Positivité et bienveillance

Ce sont les deux maîtres mots de Morgane, qui aborde sur son compte Instagram @morgane_yumi tous les sujets, sans tabou. Grâce à ses conseils, elle amène les femmes à s'accepter. Sur son stand, vous découvrirez les bulles d'affirmation positive.

• Bien-être

Céline (@clinesbox sur Instagram) publie des revues beauté et aide à révéler sa beauté naturelle. Elle animera un atelier spécial maquillage.