Manche. Une météorite observée par le Planétarium Ludiver

Une scène pour le moins inhabituelle. Une météorite a survolé le Finistère dimanche 5 septembre, à 23 h 47. Elle a été observée jusqu'en Normandie, notamment par les stations FRIPON/Vigie-Ciel de Querqueville et du Planétarium Ludiver, situé dans La Hague, qui a filmé la scène. "C'est sûrement un objet d'une certaine masse, peut-être gros comme une voiture, pour que ça laisse une traînée comme ça, explique Sébastien Boulard, médiateur scientifique au Planétarium. Ça devient très lumineux, plus que le soleil, au moment où ça se fragmente. On pense qu'elle est malheureusement tombée dans la mer, donc on ne la retrouvera sans doute jamais."

Si elle s'était écrasée sur Terre, quelque part en Normandie, le Planétarium aurait alors engagé une battue pour la retrouver. D'un point de vue technique, on devrait parler de bolide, ou de météore, plutôt que de météorite. "Si l'objet est suffisamment résistant et massif pour aller jusqu'au sol, et qu'on retrouve ce caillou, on lui donne le terme de météorite", explique Sébastien Boulard.