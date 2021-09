Sud-Manche. Deux bâtiments agricoles touchés par un incendie

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 septembre, vers minuit, les pompiers de la Manche ont été mobilisés sur un feu de bâtiment agricole à Ger, entre Flers et Saint-Hilaire-du-Harcoüet, aux confins de la Manche, de l'Orne et du Calvados. Deux bâtiments, à une cinquantaine de mètres l'un de l'autre, d'une surface respective de 360 et 250 m2 ont été touchés par l'incendie. Ils contiennent chacun de nombreux ballots de paille et du matériel agricole. Cinq lances à eau ont été mises en place pour limiter l'incendie à ces deux bâtiments. Aucune victime n'est à déplorer. 28 sapeurs-pompiers ont été mobilisés de longues heures de Ger, Barenton, Mortain, Juvigny, Avranches, Sourdeval, Saint-Hilaire et de Lonlay-l'Abbaye dans l'Orne.