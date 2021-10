Premiers coups de pioche du futur pôle santé de Rouen

Jeudi 16 février, la première pierre de la Maison des futurs professionnels de santé a été posée dans la zone Aubette Martainville, entre le CHU de Rouen et la faculté de médecine. Elle offrira, à la rentrée universitaire 2013, 146 logements et une large gamme de services aux étudiants. C’est le premier chantier à démarrer sur les 10 hectares de terrain vierge appelés à accueillir dans les trois ans le pôle “Rouen innovation santé”, dédié aux entreprises spécialisées dans les biotechnologies et la recherche médicale.