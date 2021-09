Justice. Affaire des carottes de Créances :  des peines d'amendes prononcées

Des exploitations maraîchères et leurs intermédiaires ont été condamnés, mercredi 1er septembre, devant le tribunal correctionnel de Coutances à des amendes allant de 10 000 à 80 000 euros pour un trafic de 132 tonnes de pesticide interdit importé d'Espagne et qui avait été épandus entre février 2018 et novembre 2020. Le dichloropropène, un produit classé cancérogène probable, utilisé pendant des décennies par les producteurs de carottes de Créances, avait été interdit en France en 2018.

L'intermédiaire qui commandait les produits en Espagne est condamné à 80 000 euros d'amende, dont 30 000 avec sursis. L'homme qui regroupait les commandes écope de 60 000 euros d'amende, dont 30 000 avec sursis. L'entreprise de travaux agricoles qui épandait le produit la nuit et faisait de fausses factures d'élagage est condamnée à 20 000 euros d'amende, dont 10 000 avec sursis. Les maraîchers sont condamnés à des amendes allant de 10 000 à 30 000 euros, dont la moitié avec sursis.

En première instance en mai dernier, des peines allant de 8 000 à 100 000 euros avaient été requises.

• Lire aussi : Manche. Pesticide interdit : jusqu'à 100 000 euros d'amende requis