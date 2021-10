Calvados. Parc éolien en mer : une campagne d'études avant les travaux

C'est un projet qui divise depuis son annonce. Avant que soient lancés les travaux du futur parc éolien en mer du Calvados, d'importantes études doivent être réalisées afin de préparer l'installation des liaisons sous-marines. Une campagne d'analyses avait déjà été effectuée en juin et juillet derniers. À compter du mercredi 1er septembre, deux types d'opérations seront menés. Tout d'abord, des études géotechniques, afin de connaître les caractéristiques internes des fonds marins. Dans un second temps, des inspections visuelles seront réalisées, afin de s'assurer qu'il ne reste aucune munition non explosée sur les lieux. Pour rappel, la mise en service de ce parc éolien, d'un coût total de 2 milliards d'euros, est prévue pour 2024.

Ces études induisent certaines restrictions. "Du 1er au 15 octobre, une foreuse géotechnique interviendra sur la plage et le parking du Platon de Bernières-sur-Mer, à l'emplacement du futur tracé. Ces opérations seront réalisées six jours sur sept et de jour uniquement. Une interdiction d'accès sera mise en place dans une zone dynamique autour des interventions", indique le Réseau de transport d'électricité (RTE).

À moins de 3 kilomètres du rivage, du 1er au 15 octobre également, "une barge réalisera des prélèvements de sédiments par vibro-carottage". Ce chantier sera effectué tous les jours, en fonction des marées et des états de mer, et impliquera la mise en place "d'une zone exclusive dynamique dans un rayon de 300 mètres autour de la barge".