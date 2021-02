Courseulles-sur-Mer. EDF annonce le début du chantier du parc éolien en mer

Le parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer va enfin débuter. EDF Renouvelables l'a annoncé ce lundi 22 février. Ce projet, en discussion depuis 2007, prévoit la mise en place de 64 éoliennes à plus de 10 km au large des côtes du Bessin, sur une surface totale de 45 km2. En pleine mer, ces éoliennes seront alignées "dans le sens des courants pour faciliter les techniques de pêche et limiter l'impact visuel de la côte", indique Bernard Guitton, directeur de projet du parc éolien en mer du Calvados. La mise en service du parc éolien, d'un budget total de 2 milliards d'euros, est prévue pour 2024, avec une base de maintenance à Ouistreham. Il fournira l'équivalent de la consommation électrique de 630 000 personnes, soit plus de 90 % des Calvadosiens.

Plus d'infos à venir.