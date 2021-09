Football (Ligue 2). Mercato : Bridge Ndilu rejoint QRM en prêt

Une dernière arrivée à QRM pour son retour en ligue 2 dans la saison 2021-2022. Le club a officialisé, mardi 31 août, l'arrivée de Bridge Ndilu, un attaquant de 20 ans originaire du Mans, prêté par le FC Nantes.

Il "s'est révélé au Stade Lavallois entre 2017 et 2019 au sein du championnat de National pour un total de 29 matchs joués et sept buts marqués", indique QRM sur son site internet, avant donc de signer à Nantes en 2019. Il compte également plusieurs sélections avec les équipes de France U18 et U19.