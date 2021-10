Le président de la République et candidat à l'élection présidentielle s'entretiendra à huis clos avec les représentants du personnel et les administrateurs judiciaires de la raffinerie durant une heure. Vers 12h50, il devrait prononcer une allocution "informelle", indique la préfecture de Seine-Maritime. Nicolas Sarkozy est accompagné de François Baroin, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.