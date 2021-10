Cadeaux. La Cagnotte fait son retour sur Tendance Ouest !

LA CAGNOTTE est de retour sur Tendance Ouest, pour gagner de 100 à 1 000 € deux fois par jour !

Notez le montant exact de La Cagnotte chaque matin, entre 8 heures et 8 h 30 et chaque soir entre 17 heures et 17 h 30, puis inscrivez-vous par SMS. Dès que Tendance Ouest vous téléphone, donnez la somme exacte et remportez La Cagnotte.

Grâce à Tendance Ouest, simplifiez-vous la rentrée (fournitures, équipement, inscriptions pour les activités extrascolaires, la cantine, l'assurance scolaire, les frais de scolarité, les impôts…).

Inscriptions à tout moment en envoyant CAGNOTTE par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + coût du SMS).