Canteleu: vol de métaux dans un immeuble

Ce sont des voisins qui ont fait appel à la police, dimanche 26 février, vers 15h25. Ils avaient entendu des bruits suspects à l'intérieur de cet immeuble de Canteleu. Une équipe de police secours et de la brigade anti-criminalité se sont rendus sur les lieux et ont entrepris de les fouiller.

Au quatrième étage, ils sont tombés nez-à-nez avec un individu et ont trouvé sur le sol des outils tels que des marteaux, burins etc. Ils ont également constaté que des fils électriques avaient été arrachés, les radiateurs déposés et la chaudière démontée. Manifestement, tout était prêt à être emmené.

Montées jusqu'au grenier, les forces de l'ordre ont trouvé d'autres individus. Deux hommes, nés en 1974 et 1971, résidant à Canteleu, ont été interpellé pour vol de métaux en réunion.