[Podcast]. Normandie insolite et secrète : la face cachée du patrimoine

C'est la 3e réédition de ce guide publié aux éditions Jonglez dès 2013. Cette nouvelle version enrichie permet d'explorer la Normandie sous un angle vraiment original grâce aux concours des habitants qui ont suggéré des lieux, des monuments, des manifestations et des traditions méconnues. Ce livre a vu le jour sous la direction d'Alain Joubert et Jean-Christophe Collet, également en charge des précédents opus. Le guide, publié dans un format poche, est très pratique d'utilisation. Il s'organise en fonction des cinq départements de la Normandie. Des cartes permettent de localiser précisément ces sites et des encarts viennent compléter les notices afin d'approfondir une thématique. On y découvre la richesse du patrimoine normand : qu'il soit naturel, industriel, historique, architectural, artisanal ou encore religieux. Ce guide est une véritable mine d'informations !

Pratique. Jean-Christophe Collet et Alain Joubert, Normandie insolite et secrète, éditions Jonglez, 17,95 €