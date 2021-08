Hockey (Division 1). "S'assurer de la qualification pour les playoffs le plus tôt possible"

Les Drakkars ont retrouvé la glace le 9 août. Leur entraîneur, Luc Chauvel, fait un point sur la préparation et les projets de la nouvelle saison.

Comment s'est déroulée la reprise de l'entraînement ?

"On a fait une reprise tranquille, avec quelques tests médicaux. L'idée était de reprendre la glace avec le groupe au complet. On a commencé à travailler physiquement et tactiquement cette semaine et on monte en régime pour le 9 octobre [reprise de la Division 1 contre Strasbourg]."

Dans quel état de forme avez-vous

retrouvé vos joueurs ?

"L'état de forme est très bon. Les jeunes qui ont participé au camp d'entraînement sont en forme. Je dirais qu'on est même en avance par rapport à nos espérances."

Quels seront vos objectifs pour cette saison 2021/2022 ?

"L'année est très importante pour le club, pour recréer une dynamique positive. On veut bien paraître dans le championnat. Le premier objectif sera de s'assurer de la qualification pour les playoffs le plus tôt possible. Le deuxième objectif sera d'être dans le Top 4, afin d'avoir l'avantage de la glace pendant les playoffs. Mais on souhaite surtout être tous les jours performants."

Pouvez-vous nous présenter le

recrutement effectué à l'intersaison ?

"On avait bâti pas mal d'équipes sur des qualités défensives. Cette fois, il y avait un besoin de chercher un duo ou un trio offensif qui pourrait marquer et faire la différence. C'est pourquoi on a quatre arrivées à but offensif. Quant à Jyri [Marttinen, Vice-Champion du Monde 2014], défenseur, il arrive pour remplacer pour Aleksi Makela."