Rouen. Les sapeurs-pompiers sauvent une femme à la dérive dans la Seine 

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime sont intervenus dans la matinée du dimanche 22 août, vers 10 h 30, sur le pont Jeanne d'Arc à Rouen. Une femme de 64 ans avait sauté depuis le pont dans la Seine et était à la dérive. Une douzaine de secouristes, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, lui sont venus en aide. La victime a été récupérée à l'aide d'une embarcation. Elle a ensuite été prise en charge par un véhicule sanitaire des sapeurs-pompiers afin d'effectuer des bilans et examens de contrôles. Légèrement blessée après la chute, la sexagénaire a été transporté vers le centre hospitalier de Rouen. Quatre véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention qui a duré environ une heure et demie.