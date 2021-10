Handball (Trophée des Vikings). Caen craque sur la fin contre Angers, après un beau retour

Au lendemain de leur défaite serrée contre Tremblay-en-France (26-27), les Caennais jouaient dimanche 22 août un troisième match en trois jours contre Angers, un autre pensionnaire de Proligue. Un début de match catastrophique et un manque de fraîcheur auront finalement coûté la victoire aux Vikings (31-33).

Le match

Les Normands sont passés au travers de leur début de rencontre, en n'arrivant pas à défendre sur le duo Manebard-Sesic et en se montrant maladroit dans le jeu offensif (6-12, 14'). Mais les locaux ont alors su calmer et remettre la main sur le jeu, et sont revenus à trois buts à la mi-temps, notamment avec Muyembo (15-18, 30').

Des temps faibles à mieux gérer

Après la pause, les Caennais ont recollé en faisant preuve de plus d'efficacité défensive et grâce aux tirs tendus de Lagier (20-19, 35'). Petit à petit, ils ont même réussi à s'offrir un matelas de trois buts (29-26, 52'). Mais en fin de match, la fraîcheur a manqué chez les locaux, qui n'ont pas pu faire face au retour angevin. Corneil, auteur de neuf buts, a notamment puni les Vikings sur son aile dans les dernières minutes (31-33, 60').

La réaction

Réaction de Roch Bedos après Caen-Angers Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Angers : 31-33 (mi-temps : 15-18). 250 spectateurs.

Caen : Silva 1, Muyembo 4, Allais 2, Langevin 3, Mancelle 6, Creteau 5, Lagier 4, Ermolenko 3, Le Merle, Trottet 1, Deschamps 1, Lakbi 1, Slassi. Gardiens : Santos de Lima, Portat 5 arrêts. Entraîneur : Roch Bedos.

Angers : Journeault, Lemarie 4, Anastasovski 1, Abily 4, Pelechenko, Ioannou, Grbavac 4, Limousin, Huesmann 1, Oliveira, Bonilauri, Corneil 9, Le Fur, Manebard 4, Sesic 6. Gardiens : Lescureux 3 arrêts, Rizzi 3 arrêts. Entraîneur : Guillaume Dupin.

Prochain rendez-vous

Direction Ivry, autre équipe de Proligue fraîchement reléguée de Starligue, pour la suite de la préparation des Vikings, jeudi 26 août à 20 heures.