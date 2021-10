Normandie. Du Mont Saint-Michel à Caen, Dorian Louvet récolte plus de 31 000 euros

C'est samedi 21 août que le Caennais Dorian Louvet a terminé son périple débuté une semaine plus tôt au Mont Saint Michel (Manche). Pendant huit jours, le sportif a couru 560 kilomètres en passant par Donville-les-Bains, Cherbourg ou encore Courseulles. L'objectif de ce défi était de récolter des dons au bénéfice du fonds "Pour Bertrand-Kamal" (ancien aventurier de Koh-Lanta décédé) et sensibiliser à la prévention du cancer du pancréas. Dorian Louvet est arrivé devant la mairie de Caen à l'heure du déjeuner samedi 21 août. Pour les dix derniers kilomètres, Miss France 2021, la Caennaise Amandine Petit, était venue soutenir son ami. Une arrivée pleine d'émotions pour l'athlète de la région, qui s'est vu remettre la médaille d'honneur de la Ville. "C'est incroyable, et beaucoup d'émotions", a confié, ému, le jeune homme à ses plus de 141 000 abonnés sur Instagram. Le défi a permis de récolter plus de 31 000 euros. La cagnotte n'est pas encore close, il reste neuf jours pour effectuer un don au profit de la Fondation ARC, pour la recherche sur le cancer.