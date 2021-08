Normandie. Le Caennais Dorian Louvet réalise un défi sportif pour la bonne cause

C'est un défi sportif et solidaire de taille pour l'ancien finaliste normand de l'émission Koh-Lanta. Du samedi 14 au samedi 21 août, Dorian Louvet rejoindra Caen depuis le Mont-Saint-Michel en suivant le littoral. Un périple que le Caennais effectuera en huit étapes pour une distance totale de 560 kilomètres. "Je vais parcourir un marathon par jour plus une quarantaine de kilomètres de vélo par jour pour relier les étapes les unes aux autres", explique Dorian Louvet. "Je n'ai jamais fait de marathon en compétition, je cours énormément mais sur des distances beaucoup plus courtes. Je me lance dans l'inconnu. C'est excitant mais ça me fait peur."

L'objectif de ce défi est de récolter des dons au bénéfice du fonds "Pour Bertrand-Kamal" (ancien aventurier de Koh-Lanta) et sensibiliser à la prévention du cancer du pancréas.

La première étape se fera dans la commune de Donville-les-bains, puis à Saint-Germain-sur-Ay, Siouville, Cherbourg, Ravenoville, Grandcamp-Maisy, Courseulles et enfin Caen.