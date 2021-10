Echanges autour de bébé

Un heureux évènement est synonyme de grandes responsabilités. C’est un bouleversement des habitudes. Lorsqu’un enfant arrive, des questions se posent. “L’association Parents Aujourd’hui a été fondée dans un but d’échange entre parents, pour pallier l’isolement face aux inquiétudes qui surviennent”, explique Christine Voyenne, vice-présidente de l’association.

L’association a été créée en 2003 par des professionnels de la petite enfance. Elle comporte deux établissements d’accueil, Pomme de Reinette au Houlme et Babillage à Rouen. Pomme de Reinette accueille les enfants jusqu’à 4 ans, tandis que Babillage se spécialise dans l’accueil des tout petits, jusqu’à 9 mois. On s’y rend gratuitement et anonymement, chacun partage ses expériences, enfants et parents se détendent. Dans le groupe de rencontre Babillage, une psychologue et une puéricultrice encadrent les échanges et répondent à diverses questions.

Pratique. Pomme de Reinette, 18 rue des martyrs de la résistance, Le Houlme, ouvert les lundi et jeudi de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h / Babillage, CMS des Capucins, 20 rue des Capucins, Rouen, ouvert de 14h à 16h le lundi.

(Photo Parents Aujourd’hui)