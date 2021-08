Étudiants à Caen. Se loger en échange de petits services

Étudiants ou jeunes qui débutent dans la vie, ils se retroussent les manches et aident leurs prochains en échange d'un toit. Pour un premier logement, Valentin Havas, en alternance pour être responsable d'établissement dans le social, ne pouvait pas rêver mieux. Studio lumineux de 30 m2 et terrasse de 18 m2 dans un quartier calme pour un loyer de 318 €… C'est ce que propose la résidence participative Philia à Caen. Il s'agit de permettre le bien vivre ensemble entre des personnes de génération différente. Le jeune homme bénéficie d'une meilleure qualité de vie tout en participant à la vie de la communauté. Les résidents sont encouragés à proposer des ateliers comme des cours de yoga, de tricot ou à participer au jardin partagé. "Il y a plus de cordialités qu'ailleurs", estime Valentin.

Distribution de crêpes pour la Chandeleur, récolte de produits d'hygiène ou organisation de tournoi de pétanque… Manon Launey et Camille Debacker mettent la main à la pâte en échange d'un loyer modéré, entre 180 € et 320 €. Les deux étudiants caennais sont des kapseurs. Ils habitent dans le quartier de la Pierre-Heuzé, en Kolocation à projets solidaires (KAPS), une initiative de l'Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV). L'objectif est de "mettre en lien la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers prioritaires", explique Pierre-Jean Hardy, délégué territorial de l'AFEV. "Ce sont pleins de petites interactions entre deux mondes qui ne sont pas habitués à se rencontrer", raconte Camille, en colocation depuis deux ans.

10 ans de colocation pour Jacqueline

À la mort de son mari il y a une dizaine d'années, Jaqueline Noël ne se voyait pas vivre seule dans une si grande maison. Déprimée, elle allait se résoudre à vendre son bien, jusqu'au jour où elle a pris connaissance de l'association Logement intergénérationnel en Normandie (LIEN). Cette dernière met en lien des retraités et des jeunes pour de la cohabitation. Plus le jeune est présent et le retraité dépendant, moins le loyer sera cher, entre 0 et 200 €. "Une vingtaine de jeunes est passée ici, à raison de deux par an. Il y en a un qui est resté six ans et un couple s'est formé !", s'enthousiasme Jaqueline Noël. Depuis septembre, son colocataire est Fabrice Chevalier, un jeune sudiste en apprentissage à Caen. "J'avais envie d'être avec un ancien qui raconte ses anecdotes. Avec Jacqueline, je suis servi !", plaisante Fabrice. C'est un vrai partage. Elle lui a fait découvrir le coin et lui a appris le rami, lui, l'accompagne pour des balades à vélo et conduit la voiture pour les sorties pique-nique sur la plage. Celle qui vient de fêter ses 80 ans ne pourrait plus faire sans eux : "j'ai passé un mauvais hiver. J'ai fait de nombreuses syncopes. Heureusement qu'ils sont là." Fabrice quitte bientôt la colocation, c'est un petit pincement au cœur pour Jaqueline. Mais Fabrice promet déjà de revenir la voir.