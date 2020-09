Caen la Mer. La résidence participative recherche ses futurs locataires

Alors que Philia est installée à Caen depuis déjà octobre 2019, une nouvelle résidence participative est en projet de construction, dans la commune de Fleury-sur-Orne. Caen la Mer habitat recherche dès à présent des locataires pour la résidence prévue pour le printemps 2021.

A Philia, Emilie Villard fait partie de l'une des premières résidentes, elle raconte : "Je suis seule avec mon fils, je suis aussi issue du milieu associatif et c'est un projet dans lequel je me reconnaissais. J'avais envie de dépasser le 'bonjour ça va' dans l'ascenseur et d'avoir plus de lien avec mes voisins." Virginie Lebrisois, arrivée il y a seulement une semaine à Philia, se sent déjà chez elle : "Des ateliers sont organisés pendant la semaine, il y a un jardin collaboratif. Je trouve ça très intéressant que ce soit un projet monté par des citoyens, ça crée un bel habitacle de partage." Des appartements neufs et des loyers beaucoup plus abordables, c'est aussi ce qui séduit les locataires de Philia. "On se sent écoutés et impliqués dans la vie de la résidence, c'est important", conclut Emilie Villard.