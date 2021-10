Grand-Couronne. Un incendie se déclare dans l'usine Seveso Saipol

Un incendie s'est déclaré dans l'usine Seveso Saipol, spécialisée dans la transformation de graines, samedi 14 août, à 23 h 20, à Grand-Couronne. Les sapeurs pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour éteindre le feu. "Les secours sont confrontés à un départ de feu sur un convoyeur transportant des céréales à 15 m de hauteur dans l'atelier de préparation, avec début de propagation en toiture du bâtiment", expliquaient les secours au moment de l'incendie.

L'atelier et les autres unités ont été sécurisés, et les derniers points chauds traités vers 2 heures du matin. Seul l'atelier de préparation va rester provisoirement à l'arrêt. Aucun chômage technique n'est à prévoir et aucune victime à déplorer.

Les derniers secours ont quitté les lieux vers 3 h 30.