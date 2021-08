L1: Monaco, la tête ailleurs, s'incline 1-0 à Lorient

Face à une équipe de Lorient solide en défense et engagée sur le pressing, ils ont largement dominé (73% de possession) mais se sont fait surprendre sur un penalty obtenu et transformé par Terem Moffi, qui avait déjà inscrit 3 de ses 14 buts de la saison dernière contre Monaco.

Quelques jours après leur succès face à Prague en tour préliminaire et avant de défier le Shakhtar Donetsk, dès mardi soir, en barrages aller de C1, les Monégasques avaient pour mission de rattraper leur retard en Ligue 1 après le nul 1-1 concédé à domicile face à Nantes en ouverture du championnat.

Même avec plusieurs cadres laissés sur le banc en vue du rendez-vous européen, Monaco a animé les débats, grâce en particulier à un Sofiane Diop très actif. Mais les rares occasions monégasques sont passées à côté ou se sont heurtées au gardien Paul Nardi, en grande forme.

En face, si les milieux lorientais ont réussi à gratter beaucoup de ballons, à l'image de Laurent Abergel, ils ont peiné à servir Moffi et Armand Laurienté, esseulés à l'avant. Jusqu'au penalty arraché par Moffi pour une faute de la recrue Ismail Jakobs et transformé en force (1-0, 31e).

Mais devant plus de 12.000 spectateurs ravis de retrouver le stade du Moustoir après quasiment une saison de huis clos et de plus en plus enthousiastes, les Merlus ont tenu cette petite avance jusqu'au bout.

Et les entrées des cadres monégasques à l'heure de jeu n'y ont rien fait, à l'exception d'un gros frisson quand un coup franc d'Aleksandr Golovin a trouvé Strahinja Pavlovic seul dans la surface. Mais la tête du jeune défenseur serbe s'est encore heurtée à Nardi. Et le tir de Kevin Volland dans la foulée est passé à côté.

Lors du dernier passage des Monégasques au Moustoir en janvier, Golovin, qui revenait de quatre mois d'absence, avait marqué d'une frappe magistrale sur son premier ballon, une poignée de secondes après son entrée en jeu.

Monaco s'était alors imposé 5-2, mais Lorient, auteur d'une phase retour de feu la saison dernière et d'un nul 1-1 encourageant la semaine dernière à Saint-Etienne, n'est décidément plus la même équipe.