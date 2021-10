Un gérant de bar tue sa femme et se suicide

Les faits, terribles, se sont produits dimanche 4 mars, vers 8h du matin. Le frère du gérant du bar-PMU "Le Sulky", route de Dieppe, à Notre-Dame-de-Bondeville, appelle la police : il vient de recevoir un coup de téléphone de son frère lui annonçant qu'il allait mettre fin à sa vie.

Rendus immédiatement sur place, policiers et pompiers pénètrent dans le logement, situé au premier étage du bar. Là, ils découvrent la scène d'horreur : la femme allongée sur le lit, morte, portant des traces de strangulation, et, plus loin dans la salle de bain, le cadavre du gérant, son compagnon, également décédé d'une balle de fusil de chasse dans la tête.

Ils étaient respectivement nés en 1952 et 1953.

L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.