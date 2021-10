Près de Deauville. Une jeune fille en urgence absolue après un accident de la route

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus ce mercredi 11 août, vers 8 h 30, pour un accident de la route entre un utilitaire et un deux-roues. La collision s'est produite sur la départementale 288, à Bonneville-sur-Touques près de Deauville. Trois personnes sont impliquées dans l'accident. L'une d'elles, une jeune fille de 17 ans a été prise en charge et évacuée médicalisée en urgence absolue vers le centre hospitalier de la Côte Fleurie. Huit sapeurs pompiers des casernes de Touques et Pont-l'Evêque se sont rendus sur les lieux. Pendant l'intervention, la circulation a été complètement interrompue.

Le SMUR de la Côte Fleurie, la gendarmerie nationale et le service départemental des routes étaient aux côtés des secours.