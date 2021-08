Caen. One Shot, un spectacle joué dans le parc Claude-Decaen

La programmation d'Éclat(s) de rue se poursuit et prend ses quartiers à Caen le jeudi 19 août à 18 h 30, dans le parc Claude-Decaen. La compagnie One Shot propose au public un spectacle de cirque gratuit, tout public. Il met en scène deux hommes qui décident de se mettre au défi et rivalisent de prouesse en réalisant des acrobaties tout en s'accompagnant en musique. Pendant 40 minutes, les deux hommes occupent tout l'espace et les haches volent pour s'abattre dans un ballet délirant, aérien et vertigineux. One Shot revisite les classiques du cirque avec des acrobaties en haut d'un mât d'une dizaine de mètres de haut.

Entrée libre. Suite de la programmation d'Éclat(s) de rue sur caen.fr.