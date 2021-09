Caen. Résidence participative : un mélange entre colocation et copropriété

Pas toujours évident de trouver où se loger et surtout à un prix abordable. Depuis octobre 2019, la résidence participative Philia, située à proximité de la Polyclinique du Parc et de l'école Victor-Lesage à Caen, accueille seniors, parents célibataires ou encore étudiants. Au sein de la copropriété, les résidents partagent une salle commune dans laquelle des activités quotidiennes sont proposées aux locataires ainsi que des espaces extérieurs tels que des jardins partagés. Accompagnés par Caen-la-Mer Habitat, les résidents bénéficient d'un cadre de vie agréable et convivial, mais surtout d'appartements entièrement neufs à des prix abordables. L'objectif, faire en sorte que les résidents deviennent acteurs de leur cadre de vie.