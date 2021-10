Cadeaux. Gagnez un barbecue Weber Master-Touch avec Tendance Ouest

Gagnez votre véritable barbecue WEBER MASTER-TOUCH d'une valeur de 350 euros, c'est LE barbecue de votre vie, le maître des expériences culinaires.

Le rituel de la cuisson au charbon associé à des fonctions innovantes, à la praticité et à l'aspect sensationnel du barbecue à charbon Master-Touch. La grille de cuisson Gourmet BBQ System vous permet de préparer le petit-déjeuner, de faire mijoter, ou d'obtenir une pizza à la cuisson parfaite.

Grâce à une ventilation améliorée de la cuve, vous pouvez griller et fumer dans le même barbecue. De plus, des caractéristiques comme le porte-couvercle Tuck-Away et le système de nettoyage One-Touch rendent le barbecue à charbon beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien.

Grille de cuisson articulée - Grille foyère en acier - Foyer et couvercle en acier émaillé, Thermomètre intégré au couvercle - Étagère métallique inférieure - Poignée de couvercle avec protection contre la chaleur - Porte-couvercle - Cendrier haute capacité, amovible, en aluminium, Système de nettoyage en acier inoxydable - Bol doseur de briquettes- Poignée de ventilation ergonomique - Support pour gril - Position de fumage.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 20 août entre 8 h 30 et 9 heures dans l'Heure d'été avec Laure.