Covid-19. Avec le pass sanitaire, la ruée vers les tests en pharmacie

Plus le choix pour Myriam, qui patiente devant la pharmacie de la République à Rouen, en fin de matinée. Elle vient de recevoir sa seconde injection de vaccin mais son schéma vaccinal ne sera pas complet avant le début de la semaine prochaine. Elle prend donc à nouveau rendez-vous pour un test antigénique.

"Je veux aller au restaurant vendredi soir, et j'ai donc besoin d'un pass sanitaire pour pouvoir profiter de mes amis, explique-t-elle. C'est contraignant mais si ça peut endiguer la pandémie, je suis prête à faire des efforts."

À ses côtés, Elaine, touriste américaine en escale de croisière à Rouen, attend les résultats de son test, quelque peu perplexe. Elle a été vaccinée aux États-Unis mais son certificat n'est plus valable. "On n'a pas le QR code... On est allé au restaurant et on a été refusé, détaille-t-elle. On comprend que c'est nécessaire mais tout cela n'est pas très bien organisé." À l'intérieur, la pharmacienne titulaire, Mélina Ruyant enchaîne les tests non-stop depuis le matin.

"Dès la semaine dernière, c'est monté en puissance. On a implanté Doctolib pour faciliter la prise de rendez-vous. Il y en a un toutes les cinq minutes. On fait 70 à 80 tests par jour", explique-t-elle, contre une trentaine avant la mise en place du pass. L'organisation est donc entièrement revue. Elles sont quatre derrière le comptoir de l'officine et un étudiant est venu en renfort, alors que le mois d'août est plutôt calme habituellement.

Une accalmie à l'automne ?

Même rush à la pharmacie Lafayette, elle aussi en centre-ville. "On ne peut pas faire de test en continu parce qu'on n'est pas assez nombreux. On prend toutes les 20 minutes mais on a une demande très forte depuis hier de personnes sans rendez-vous. On est obligé de les recaler", déplore Marie Mordelet, pharmacien assistante.

Une forte charge de travail qui est malgré tout rentable pour ces pharmacies et qui devrait diminuer à l'automne, lorsque le remboursement des tests ne sera plus assuré.