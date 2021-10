Caen. Cette année, place à la Rochambelle tour !

"La situation sanitaire se révèle cette année encore incompatible avec la tenue d'un événement de masse. Nous espérons revenir à la normale l'an prochain", a expliqué Dominique Le Dret, président de l'association organisatrice de La Rochambelle, course 100 % féminine à Caen au profit de la lutte contre le cancer. Mardi 10 août, les organisateurs de la course ont indiqué que celle-ci se tiendrait du 22 au 31 octobre, à distance, en plein cœur d'Octobre rose, mois national dédié à la lutte contre le cancer du sein. Cette année, un nouveau format est proposé et s'adapte à la situation sanitaire : La Rochambelle Tour. Les participantes auront la possibilité de réaliser leur propre parcours ou d'emprunter des parcours référencés dans tout le département. "Nous travaillons avec des communes afin de baliser et référencer des parcours sur tout le territoire. Peu importe l'endroit où elles se trouvent, les participantes ne doivent pas se sentir isolées." Les inscriptions ouvriront le mardi 17 août sur larochambelle.fr. Pour chaque inscription, 7 € seront reversés à des structures locales luttant contre le cancer.