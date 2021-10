[Photos] Caen. Pass sanitaire : les manifestants tiennent le cap

Quatrième samedi consécutif de manifestation contre l'extension du pass sanitaire, dans le centre-ville de Caen. Et contrairement aux semaines précédentes (où le rendez-vous était donné à l'hôtel de ville), le rassemblement ce 7 août est parti du Théâtre, à 14 h 30.

Plus de 3 000 personnes ont alors effectué une boucle dans le centre-ville (en passant notamment rue de Bernières et rue Saint-Pierre), avant de se déplacer vers la gare et de revenir à la préfecture, via l'avenue du Six-Juin. Une participation en augmentation, après la manifestation du samedi 31 juillet.

Les manifestants sont ensuite descendus vers le port de plaisance, avant de remonter sur la rue Saint-Pierre. - Mathieu Marie

Le convoi s'est dispersé dans le calme vers 17 heures, après avoir pris la direction de l'hôtel de ville.

Après être allé à la gare de Caen, le cortège est reparti vers la préfecture avant de terminer son parcours à l'hôtel de ville. - Mathieu Marie