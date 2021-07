Caen. Plusieurs milliers de manifestants contre le passe sanitaire

La série n'est pas sans rappeler la longue mobilisation des Gilets jaunes, toujours présents dans les cortèges d'ailleurs. Ce samedi 31 juillet, un rassemblement, "non déclaré" selon la préfecture du Calvados, était organisé à Caen contre la mise en place du passe sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes et bientôt dans les bars et restaurants, à partir du 9 août. Environ 2 000 personnes avaient répondu à l'appel dès 14 h, devant l'hôtel de ville mais le cortège a grossi pendant sa transhumance dans les rues jusqu'à atteindre 3 500 à 4 000 manifestants. Le mouvement semble donc prendre de l'ampleur puisque la manifestation du 24 juillet avait réuni 2 300 personnes dans ces mêmes rues.