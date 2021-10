Seine-Maritime. Il lance un fonds de dotation pour le Liban

Il y a un an, le 4 août 2020, le Liban subissait une véritable catastrophe : l'explosion du port de Beyrouth, dévastant la ville. Un an après, le pays est plongé dans une profonde crise et la reconstruction a à peine débuté.

En Seine-Maritime, un homme s'est particulièrement senti concerné : Omar Abodib, le propriétaire du Donjon (hôtel/restaurant) à Étretat. Il est libanais. Dès le mois d'août 2020, il avait lancé l'opération solidaire "Ensemble pour Beyrouth". Après avoir collecté 60 m3 de matériel pour les plus démunis et les professionnels de la restauration, il avait affrété trois containers et organisé un dîner de gala au Donjon qui a permis de collecter 15 000 euros. L'homme est parti une semaine au Liban avec ses équipes pour distribuer les dons sur place.

Cette année, Omar Abodib vient de créer un fonds de dotation : Le Cèdre Solidarity. Cet organisme de mécénat va permettre de récupérer des dons pour les reverser entièrement au Liban. Parmi les actions prévues cette année : la reconduction du dîner caritatif au Donjon en octobre, l'organisation d'une collecte de matériel à partir de fin août pour affréter cinq containers et réaliser un nouveau voyage vers le Liban entre le 28 novembre et le 5 décembre pour distribuer les dons.

Omar Abodib vient également de récupérer, au Liban, un terrain familial agricole pour le cultiver et distribuer gratuitement les récoltes.