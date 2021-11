Nolwenn, coeur breton

Qui aurait cru qu’un jour Nolwenn Leroy porterait haut les couleurs de la Bretagne dans une tournée musicale ? Celle qui fut la chouchoute des Français après une victoire à la Star Academy, un certain 21 décembre 2002 privilégia ses orientations musicales en s’entourant de paroliers aussi célèbres que Pascal Obispo, Lara Fabian, Laurent Voulzy, Lionel Florence et Daniel Lavoie.

Un album aux accents bretons

Artiste à la voix remarquable et aux prestations scéniques remarqués a entamé dès lors une belle carrière. Rapidement en tête du box office national, la star montante est allée conquérir l’étranger. La Belgique a adopté la jeune et ravissante Française, imitée plus tard par l’Allemagne. En 2011, Nolwenn tente un pari musical gagnant. Son quatrième album sent bon le terroir breton. En s’associant avec le producteur Londonien John Kelly, elle réussit le bel exploit de conquérir les Etats-Unis. Jusqu’ou ira Nolwenn Leroy ? En attendant la réponse, on goûtera avant tout le plaisir de l’applaudir sur la scène du Zénith de Rouen.

Pratique. Nolwenn Leroy, vendredi 16 mars, 20h30, Zenith de Rouen. Tarifs : de 33 à 45 €. Tél. 02 32 91 92 92.