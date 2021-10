Caen. Travaux sur le périphérique : des déviations mises en place

Des travaux vont être réalisés de nuit, à partir du lundi 2 jusqu'au vendredi 13 août, sur le périphérique de Caen, entre les échangeurs 13 "Porte d'Espagne" et 11 "Suisse Normande" dans le sens Paris/Rennes. La chaussée intérieure de la RN 814 sera fermée entre ces échangeurs.

Une déviation sera mise en place via la sortie à l'échangeur "Porte d'Espagne" puis RN 158 direction Falaise, RD 652b direction Flers/Laval avant de revenir sur la RN 814 via l'échangeur "Suisse Normande" en direction de Rennes. Les bretelles d'insertion et de sortie de l'échangeur 12 "Ifs" et de la bretelle de sortie de l'échangeur 11.1 "Parc d'activité de Fleury-sur-Orne" seront également fermées. Là aussi, des déviations seront mises en place. Pendant tout le chantier, les poids lourds ne pourront pas doubler et la vitesse sera limitée à 70 km/h en journée.

Pendant toute la semaine, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) va réaliser des travaux de renouvellement de la couche de roulement.