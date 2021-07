En questions. Un Normand crée une borne pour scanner les pass sanitaires

À 33 ans, Alexis Wiel est à la tête de la société caennaise Sanipass-Solutions.

Avant de créer la borne, quel constat aviez-vous fait ?

"Si le pass sanitaire est bénéfique pour la reprise des événements culturels et sportifs, un problème persistait. À l'entrée, une personne doit être mandatée pour vérifier les pass. Ce n'est pas viable financièrement donc on a voulu créer une solution automatique pour fluidifier l'entrée. En 20 secondes, vous passez la barrière du pass sanitaire.

Comment ça marche ?

On vient scanner le pass sanitaire. L'application se charge de comparer la pièce d'identité avec les informations du QR code. Si la vaccination est complète et que les informations correspondent, un voyant vert s'affiche. Au cas contraire, le voyant sera rouge. Tout est simple et automatique. C'est une application accessible de 7 à 77 ans !

Pourquoi cette initiative ?

Ce qu'on veut, c'est revivre. L'évènementiel a été très touché. On a besoin que les gens soient vaccinés. Un vaccin cet été, c'est un pass à la rentrée.

Depuis combien de temps travaillez-vous sur l'application ?

Depuis deux semaines, des développeurs travaillent jour et nuit pour sortir la solution très rapidement. On veut que notre solution soit rapide, efficace et pas chère.

Le Caennais Alexis Wiel lance une borne pour contrôler les pass sanitaires. -

Où va-t-on retrouver vos bornes ?

Nous sommes en pourparlers avec plus de 200 hypermarchés nationaux ainsi que plusieurs boîtes de nuit caennaises qui ont déjà réservé la solution. Les bornes sont produites en Normandie, à Soliers. Nous serons prêts pour début août."