Agon-Coutainville. Le feu d'artifice du 14 août annulé

La mairie d'Agon-Coutainville a décidé d'annuler le feu d'artifice organisé dans le cadre de la fête de l'Assomption, en raison des contraintes sanitaires. Prévu le samedi 14 août à 22h30, il devait être tiré depuis la plage du Passous. "C'est impossible de fermer un espace aussi grand et de mettre en œuvre le contrôle du pass sanitaire" explique la mairie.

Le pass est obligatoire depuis le 21 juillet lors d'événements qui rassemblent plus de 50 personnes dans l'espace public. "Il y a 3 kilomètres de promenade, alors on ne peut pas mettre un agent tous les dix mètres !" poursuit la ville. Pour l'heure, le maintien ou non de la déambulation d'une fanfare sur la plage et dans le centre-ville, est à l'étude.