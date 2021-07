Alençon. Chassé-croisé : Les camping-caristes savent éviter les bouchons

Le week-end du chassé-croisé de l'été arrive à grand pas, et les bouchons s'annoncent nombreux. Selon Bison futé, la circulation va être "extrêmement difficile" sur l'ensemble du territoire métropolitain samedi 31 juillet. Les routes de l'Hexagone sont coloriées en noir pour les départs. Mais pas de quoi décourager les camping-caristes qui ont de nombreuses solutions pour éviter les bouchons.

Lorsqu'une bonne partie de la France prendra la route samedi, Jean-Pierre Chevet sera déjà au volant de son bolide depuis plusieurs heures. Avec ses douze années d'expérience en tant que camping-cariste, il sait précisément à quel moment il faut prendre la route. "Pour éviter les bouchons il faut partir vers 4 heures du matin, comme ça, on est tranquille." Même constat pour Alain Quesnel : "Il faut partir avant que les gens ne partent, ou après. C'est la meilleure solution pour éviter de se retrouver coincer dans les bouchons." Manque de chance, le Manchois se retrouve parfois dans les bouchons "mais les camping-caristes ne sont pas pressés, il faut être patient !"

D'autres, comme Monique Hamery ne roule pas beaucoup. Deux solutions s'offrent à elle, éviter de prendre la route ce week-end de chassé-croisé ou contourner les grands axes routiers. "On essaie d'éviter de conduire le samedi et le dimanche. Néanmoins il faut qu'on rentre au Mans donc on va prendre le volant. Mais attention, sur de petites routes ! L'autoroute avec le camping-car, ça ne vaut pas le coup."