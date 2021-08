La bonne table. À Rouen, un restaurant dédié aux ramen

Le ramen se décline sous différentes saveurs. À Rouen, un restaurant est dédié à cette spécialité japonaise faite de nouilles et de bouillon, garnie ensuite avec de nombreux ingrédients. Shiki Ramen a ouvert ses portes fin juillet à deux pas de la place des Carmes. Aux manettes, ce sont trois amis, Corentin Delamare, Baptiste Bimont et Clément Philippe. "Ça fait un an que nous avons lancé le projet, raconte Corentin Delamare. L'idée vient de la rencontre avec un ami japonais il y a trois ans en Irlande."

Un ramen au bœuf caramélisé. -

Des saveurs variées

Avec chacun leur compétence, dans la cuisine, l'accueil des clients et la gestion d'entreprise, ils s'unissent pour mener à bien ce restaurant. "J'ai été conseillé par mon ami sur la réalisation du ramen. Ensuite, nous avons fait beaucoup de tests chez nous et nous avons proposé chacun deux saveurs." C'est ainsi que six ramen différents sont proposés à la carte et une septième saveur viendra s'ajouter à l'automne et changera selon les saisons. Des variantes seront proposées aussi selon certaines périodes comme Halloween ou Noël. "D'où le nom du restaurant, Shiki Ramen, qui signifie les saisons du ramen", souligne Corentin Delamare attablé dans la salle à l'ambiance moderne et chaleureuse qui compte une douzaine de places réparties entre des tables hautes. A l'avant du restaurant la terrasse compte également une dizaine de places. À la carte, il y a le choix entre deux tailles de ramen. Ayant un gros appétit ce jour-là, je prends le grand format au bœuf caramélisé, ce qui donne un bon goût sucré-salé. L'ensemble est généreusement servi avec des nouilles fondantes et des petits légumes croquants. Pour terminer le déjeuner, je choisis une autre spécialité japonaise, le mochi (une préparation à base de riz gluant) aux haricots rouges. Un très bon repas aux saveurs dépaysantes pour 16,80 € avec une boisson.

Pratique. 9, rue Beauvoisine à Rouen. Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 (23 h vendredi et samedi).