Orne. Concerts, spectacles, quiz... Les beaux jours d'Alençon plage sont de retour

Ça y est ! Le top départ est donné pour l'événement Les beaux jours d'Alençon plage organisé chaque année. Du 29 juillet au 21 août, des concerts et des animations auront lieu toutes les semaines du mercredi au dimanche de 16h à 22h au Parc des Promenades.

Malgré le pass sanitaire demandé, Arnaud Betton, l'un des deux organisateurs avec Nathanaël Huget, annonce un programme "bien chargé qui plaît à toutes les générations". Pop, rock, reggae, électro folk, "il y en a pour tous les goûts", se réjouit-il. Si le sable n'est pas au rendez-vous à cause de la Covid-19, des jeux pour les plus jeunes sont tout de même organisés. Les spectacles pour enfants et les mini-courses hippiques sur des chevaux en bois feront leur bonheur. Pour les cinéphiles, quatre films vont être projetés en plein air tout au long du mois d'août. Une nouveauté cette année, un bus couvrant les lignes 1, 2 et 3, de Condé-sur-Sarthe à Damigny en terminant par Arçonnay est mis à disposition les jeudis, vendredis et samedis soir pour ramener les habitants.