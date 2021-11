Les Compagnons du Devoir, une certaine idée du travail

A Mont-Saint-Aignan, l’imposante maison des Compagnons du Devoir émerge de la verdure en ce matin ensoleillé. Elle a des airs d’internat, un style bien normand, mêlant la brique et le bois. Près de l’entrée, une sculpture en pierre prodigieuse - un polyèdre évidé renfermant une boule, sculpté dans un même bloc - vient rappeler les valeurs enseignées ici : savoir-faire et excellence.

Mais qui sont vraiment les Compagnons du devoir ? Ils ont la réputation de travailleurs-voyageurs, un tantinet secrets car respectant des traditions vieilles de plusieurs siècles. “Notre activité principale, c’est la formation”, rappelle Mathieu Leclerc, prévôt (responsable) de la Maison des Compagnons de Rouen - Mont-Saint-Aignan. Les gestes d’une dizaine de métiers y sont transmis, de maçon à chaudronnier, en passant par jardinier-paysagiste ou charpentier.

“Savoir-faire et savoir-être”

Agés de 16 à 26 ans, les plus jeunes arrivent là après la Troisième. Leur CAP en poche au bout de deux ans, ils entament alors le fameux tour de France. Durant trois à quatre ans, ils se perfectionnent aux quatre coins du pays. “De maison de compagnons en maison de compagnons, ils changent de région une à deux fois par an, sont salariés à plein temps et suivent des cours le soir ou le samedi”, détaille Matthieu Leclerc, 27 ans, menuisier de formation. Ceux qui parviennent au bout peuvent couronner le tout, durant deux ans, par des missions.

Au total, la formation peut donc durer huit années. “Les jeunes en ressortent avec un CV bien garni, une autonomie financière et une capacité d’adaptation remarquable. Devant un recruteur, ils se distinguent”. Un tiers d’entre eux créent leur entreprise ou rejoignent des bureaux d’études.

Les Compagnons du devoir entendent également inculquer un esprit de corps et un état d’esprit. Un “savoir-être” que se chargent de transmettre les maisons. “En continuité avec une bonne éducation, certaines vertus sont développées : la générosité, le courage et la discipline”, explique le prévôt. Quant au recrutement, les candidats remplissent un dossier contenant quelques exercices de français ou de sciences, ainsi que des questions simples sur leur motivation. “Pour conserver notre réputation, il faut rester sélectif, même un minimum”.

A Mont-Saint-Aignan, une cinquantaine de jeunes du tour du France logent toute l’année. Mais le lieu accueille également 125 jeunes en alternance et 200 autres en formation continue. Dont quelques adultes et, depuis une dizaine d’années, des femmes. Cette année, elles sont au nombre de... deux.

Enfin, pour s’adapter aux demandes et aux évolutions du marché du travail, les Compagnons ont ouvert des formations post-Bac, permettant d’atteindre une licence professionnelle. Comme souvent, c’est l’alternance qui est mise en avant : quatre à six semaines en entreprise puis deux semaines en centre de formation, agrémentées de trois semaines dans un pays d’Europe. Le voyage, toujours. Un trait de caractère des compagnons.

