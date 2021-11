A 12 ans, au volant d'une voiture volée

Mercredi 14 mars, la brigade anti-criminalité se rend rue des Platanes, à Rouen, dans le quartier de la Sablière. Une voiture en stationnement, une Twingo, volée depuis le 1er mars, a été aperçue. Une surveillance discrète se met en place. Il est 18h. Trente minutes plus tard, trois adolescents descendent d'un immeuble et se dirigent vers le véhicule. Ils montent et le moteur démarre. Vu leur très jeune âge, la BAC décide d'intervenir. Mais à leur vue, le conducteur et l'un des deux passagers décampent. La voiture, avec encore un passager à son bord, continue sa route sans conducteur et, à faible allure, part percuter un muret.

Le conducteur est finalement arrêté, tout comme le passager encore présent dans la Twingo. Les policiers découvrent qu'ils sont respectivement nés en 2000 et 1999. Dans la voiture, des fils électriques sont apparents et le neiman arraché. Les deux jeunes ont été auditionnés à l'Hôtel de police avant d'être remis à leurs parents.