Covid-19. Pourquoi le variant Delta pose-t-il problème ?

Fin mai. Le variant Delta est encore bien loin des préoccupations de l'exécutif. Mais les premiers cas de ce nouveau variant "indien", tel qu'on l'appelait à ce moment-là, arrivent en Europe et en France.

Fin juillet. La majorité des cas de Covid-19 sur le sol français émanent du variant Delta et la hausse des contaminations commence à se faire sentir : le mercredi 21 juillet, 21 500 nouvelles contaminations ont été détectées en 24 heures, soit 12 600 de plus que la semaine passée. Sur une semaine, la circulation du virus a accéléré de 150 %.

C'est tout simplement la propagation la plus rapide jamais enregistrée parmi toutes les souches de la Covid-19 identifiées jusqu'alors. Malgré l'accélération de la campagne de vaccination, une flambée des cas semble inévitable.

Un variant très contagieux

La principale caractéristique du variant Delta, c'est sa forte transmissibilité. Elle serait deux fois plus élevée que la souche historique et les autres variants. De plus, une personne infectée par le variant Delta serait contagieuse plus rapidement que les autres souches du virus, selon une étude menée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou (Chine). Le délai d'incubation (temps qui s'écoule entre le moment de la contagion et l'apparition des symptômes) serait en effet passé de six à quatre jours avec le variant Delta. En fait, la charge virale est bien plus élevée que la première souche de la Covid-19 et le variant est plus infectieux au stade précoce de l'infection.

Des symptômes moins visibles

Autre caractéristique qui explique la flambée des cas : la symptomatologie du variant Delta. Les principaux symptômes sont le mal de tête, mal de gorge, écoulement nasal, fièvre et toux. Chez les plus jeunes, le variant ressemble à un simple rhume.

En somme, des symptômes en apparence peu graves par rapport aux autres souches. En effet, le variant Delta entraîne bien plus rarement la perte du goût et de l'odorat par exemple.

Cependant, Santé publique France alerte sur des données préliminaires qui "suggèrent une augmentation du risque d'hospitalisation et de formes sévères". L'agence sanitaire rappelle que la vaccination reste à ce stade le moyen le plus efficace pour éviter de développer des formes graves en cas de contraction de la maladie.

L'ombre d'une 4e vague

Étant plus contagieux avec des symptômes moins "visibles", le variant Delta sera probablement à l'origine de la 4e vague. Une vague épidémique encore difficile à prévoir dans ses évolutions mais qui, déjà depuis plusieurs jours, déclenche une flambée importante des cas en France.

Ce jeudi 22 juillet, au micro de France Inter, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal prévient sur une probable 4e vague.

.@GabrielAttal : "On est dans une quatrième vague, qui ne ressemble pas aux précédentes parce que la pente est beaucoup plus raide. On a franchi hier le double du seuil d'alerte de notre pays" #covid19 #le69Inter pic.twitter.com/SaWTbjXl4X — France Inter (@franceinter) July 22, 2021

Le Président de la République a ainsi durci le ton pour inciter - via l'extension du passe sanitaire - la population à la vaccination. Difficile de savoir si la 4e vague sera maîtrisée ou si, à l'avenir, le gouvernement sera obligé de prendre des mesures plus contraignantes...